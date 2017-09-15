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Кристиан Нобоа: очень рады, что "Зенит" забил пять голов

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (5:0).

"Самое главное, что мы выиграли, при этом показали очень хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов. Создавали хорошие моменты, очень хорошо сыграли в атаке. "Вардар" хорошо обороняется, но мы забили быстрый гол — это очень важно. После гола Кокорина они стали раскрываться. В перерыве Манчини просил не терять концентрацию и сказал, что соперник может прибавить и всё возможно. Он призвал нас провести второй тайм так же, как и первый", - цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 05:24
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 06:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зашел сюда и...тишина...
Ни покойничков с косами,
Ни свиней с пятачками...
И тишина...
flushed


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
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