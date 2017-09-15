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Эмилиано Ригони: сделаем все, чтобы обыграть "Вардар"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в преддверии матч с "Вардаром" попробовал найти отличия между Лигой Европы и Кубком Южной Америки.

"Для аргентинских клубов Кубок Южной Америки очень важен. Но если сравнить состав участников, то Лига Европы выглядит посильнее. Так что мне будет очень интересно сыграть в этом турнире. Более того, надеюсь, важным он для нас будет вплоть до конца сезона. Очень хочется начать групповой этап с победы. Тем более – выездной. Хотя мы понимаем, что матч будет тяжелым, но все сделаем, чтобы взять три очка", – цитирует Ригони "Матч ТВ".
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 06:43
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