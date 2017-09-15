Эмилиано Ригони: сделаем все, чтобы обыграть "Вардар"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:56
"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль (60)
"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль (60)
Вчера 23:19
Висенте Иборра - Черышеву: я так рад за тебя
Висенте Иборра - Черышеву: я так рад за тебя
Вчера 23:08
Илья Геркус: для дебюта вполне приемлемый результат (1)
Илья Геркус: для дебюта вполне приемлемый результат (1)
Вчера 22:34
Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат (4)
Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат (4)
Вчера 22:26
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (7)
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (7)
Вчера 22:07
"Ливерпуль" опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" матч Лиги чемпионов без зрителей (13)
"Ливерпуль" опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" матч Лиги чемпионов без зрителей (13)
Вчера 21:50
"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" (38)
"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" (38)
Вчера 21:34
Матч "Арсенал" - "Кельн" начнется на час позже (2)
Матч "Арсенал" - "Кельн" начнется на час позже (2)
Вчера 20:17
Британские СМИ призвали читателей не ездить на автомобилях в России во время ЧМ-2018 (11)
Британские СМИ призвали читателей не ездить на автомобилях в России во время ЧМ-2018 (11)
Эмилиано Ригони: сделаем все, чтобы обыграть "Вардар"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в преддверии матч с "Вардаром" попробовал найти отличия между Лигой Европы и Кубком Южной Америки.
"Для аргентинских клубов Кубок Южной Америки очень важен. Но если сравнить состав участников, то Лига Европы выглядит посильнее. Так что мне будет очень интересно сыграть в этом турнире. Более того, надеюсь, важным он для нас будет вплоть до конца сезона. Очень хочется начать групповой этап с победы. Тем более – выездной. Хотя мы понимаем, что матч будет тяжелым, но все сделаем, чтобы взять три очка", – цитирует Ригони "Матч ТВ".
"Для аргентинских клубов Кубок Южной Америки очень важен. Но если сравнить состав участников, то Лига Европы выглядит посильнее. Так что мне будет очень интересно сыграть в этом турнире. Более того, надеюсь, важным он для нас будет вплоть до конца сезона. Очень хочется начать групповой этап с победы. Тем более – выездной. Хотя мы понимаем, что матч будет тяжелым, но все сделаем, чтобы взять три очка", – цитирует Ригони "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.