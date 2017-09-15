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Михаил Осинов: не думаю, что "Ростов" - фаворит матча с ЦСКА

Бывший футболист "Ростова" Михаил Осинов заявил, что не считает донский клуб фаворитом в матче 10-го тура РФПЛ против московского ЦСКА.

"Не думаю, что "Ростов" является фаворитом предстоящего матча. Будут играть две равные и сильные команды, борющиеся за высокие места. Да, ЦСКА на этой неделе играл в Лиге чемпионов, но у Виктора Гончаренко наверняка есть запасные варианты и возможности для ротации. Лично я жду жесткого и бескомпромиссного противостояния. Удивился качеству игры "Ростова" с "Арсеналом" — в последнее время дончане приучили всех к тому, что дома команда играет уверенно и агрессивно. Но Тула выглядела поинтереснее, лучше контролировала мяч. Ничейный результат закономерен – ни та ни другая команда не заслуживала поражения. Однако от "Ростова" я всё же ждал большего. Надеюсь, "Ростов" попадет в зону еврокубков по итогам нынешнего сезона. Перед началом чемпионата команде предрекали борьбу за выживание из-за того, что ушел Бердыев и все ведущие футболисты. Но ничего страшного: "Ростов" жил, живет и будет жить. Команда выглядит очень достойно. Сейчас она очень высоко находится в таблице, и я верю, что до последнего тура "Ростов" будет бороться за участие в еврокубковых соревнованиях и даже за медали отечественного первенства", - цитирует Осинова "Известия".
Теги: Осинов ЦСКА Ростов
Сегодня, 16:32
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
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Цитата: tiki
от нынешнего Ростова вообще не представляю чего ожидать
это уже совсем другая команда

думаю, наволяют вам


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
от нынешнего Ростова вообще не представляю чего ожидать
это уже совсем другая команда


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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