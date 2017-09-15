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Хавбек "Стяуа" Будеску стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, Кокорин – 2-й

Полузащитник "Стяуа" Константин Будеску стал лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

28-летний футболист забил два мяча в матче с "Викторией Пльзень" (3:0). За Будеску проголосовали 46% болельщиков.

Вторым стал нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль и отдавший голевой пас (23%).

Официальный сайт УЕФА
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:02
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