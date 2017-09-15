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По версии "Зенита" в команду недели Лиги Европы вошли 11 Кокориных

"Зенит" пошутил над УЕФА, представив свою версию команды недели Лиги Европы. Альтернативная символическая сборная опубликована в официальном твиттере сине-бело-голубых.

В команде недели по версии клуба присутствуют 11 нападающих "Зенита" Александров Кокориных вместо одного.

Ранее сообщалось, что Кокорин был включен в команду недели Лиги Европы.

По версии "Зенита" в команду недели Лиги Европы вошли 11 Кокориных


"Газета.ру"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 19:00
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13
(4)
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: werty1001
Путин введи войска в УЕФА!!!! Хватит это терпеть! Кокорин молодец, наш герой, если бы не он, то на месте второго нападающего уже сегодня бы стояли войска НАТО.

там уже есть "зеленые человечки". Вернее "синие". Которые на самом деле - "голубые"
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:17) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Неудачник собственного первенства

Цитата: metric
странно что вы тоже непонятно с кем играли,
Чемпионы играют с чемпионами в Лиге Чемпионов! Лузеры грызутся с лузерами в борьбе за говночашку. Теперь понятно?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: metric Питер (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Понесли бомжа дырявые штиблеты в лазурную даль,..а повод? Победа над непонятно кем ,в турнире таких же неудачников собственных первенств..


странно что вы тоже непонятно с кем играли,но ели ноги с поля унесли.
Регистрация: 26.03.2008
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Понесли бомжа дырявые штиблеты в лазурную даль,..а повод? Победа над непонятно кем ,в турнире таких же неудачников собственных первенств..

Неудачник собственного первенства играет вничью с великим и могучим марибором в другом турнире.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Понесли бомжа дырявые штиблеты в лазурную даль,..а повод? Победа над непонятно кем ,в турнире таких же неудачников собственных первенств..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Polukarov

УЕФА здесь слукавило и побоялось поставить Кокорина на первое место, потому что он из России!
А почему румына поставили - всем понятно!
По политическим мотивам!
Румыния ПРОДАЛА свои национальные интересы американцам и развернула на своей территории американскую ПРО, которая направлена против России, вот они и наградили румынского игрока за это!
В УЕФА правят американцы, а все эти голосования подтасовка!
На первое место поставили и проголосовали за Кокорина, а чиновники УЕФА сфальсифицировали результаты голосования!!!

Путин введи войска в УЕФА!!!! Хватит это терпеть! Кокорин молодец, наш герой, если бы не он, то на месте второго нападающего уже сегодня бы стояли войска НАТО.
Регистрация: 7.06.2007
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:30) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
у поперечно задовых и 22 войдет, причем я вслух не буду говорить что и куда)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:25) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Polukarov
Первым был Кокорин, а не румын.

Параноик.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19) #
  • -7
  •  (9)

Игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА, признали румына.
УЕФА здесь слукавило и побоялось поставить Кокорина на первое место, потому что он из России!
А почему румына поставили - всем понятно!
По политическим мотивам!
Румыния ПРОДАЛА свои национальные интересы американцам и развернула на своей территории американскую ПРО, которая направлена против России, вот они и наградили румынского игрока за это!
В УЕФА правят американцы, а все эти голосования подтасовка!
На первое место поставили и проголосовали за Кокорина, а чиновники УЕФА сфальсифицировали результаты голосования!!!
Это уже не первый случай, когда чиновников УЕФА обвиняют в мошенничестве и фальсификации!
Кокорин играл ЛУЧШЕ румына и в целом, Зенит играл намного лучше румынского клуба.
Кокорин забил ДВА, сделал голевую передачу и поучаствовал и помогал ещё в двух голах по распасовке на подступах к штрафной!
По ТТД и КПД, Кокорин намного превзошел румынского игрока, но УЕФА закрыло на эти успехи Кокорина глаза и сфальсифицировала результаты голосования.
Первым был Кокорин, а не румын.
Регистрация: 8.05.2017
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
разодинадцатирение личности, испортят парня
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Уровень юмора зашкаливает.

Не-е-е-еееее. После "Бакланов" ни о чем.
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Тонкий юмор, однако....
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уровень юмора зашкаливает.
Регистрация: 23.08.2016
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