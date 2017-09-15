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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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По версии "Зенита" в команду недели Лиги Европы вошли 11 Кокориных
"Зенит" пошутил над УЕФА, представив свою версию команды недели Лиги Европы. Альтернативная символическая сборная опубликована в официальном твиттере сине-бело-голубых.
В команде недели по версии клуба присутствуют 11 нападающих "Зенита" Александров Кокориных вместо одного.
Ранее сообщалось, что Кокорин был включен в команду недели Лиги Европы.
"Газета.ру"
В команде недели по версии клуба присутствуют 11 нападающих "Зенита" Александров Кокориных вместо одного.
Ранее сообщалось, что Кокорин был включен в команду недели Лиги Европы.
"Газета.ру"
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