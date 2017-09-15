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Ринат Билялетдинов: "Вардар" - не команда, а сборище непонятных игроков

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал крупную выездную победу "Зенита" над македонским "Вардаром" (5:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Меня не покидало удивление весь матч! Как мог "Вардар" пройти "Фенербахче"? Я не могу найти ответа! Вчера было избиение младенцев, игра в одни ворота. "Зенит" так сыграл, что македонцы не знали, что делать. "Вардар" сыграл безобразно во всех линиях. Может они решили задачу, просто выйти в групповой этап, получили премиальные и «выключились»? Их бесклассность резала глаза. Они вышли в "майках" "Амкара", которые идут у нас на последнем месте, но пермяки эту команду бы дернули на два-три гола. "Вардар" — не команда, а сборище непонятных игроков", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
Теги: Билялетдинов Р. Зенит
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чё они там у него получили? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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