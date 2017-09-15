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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ринат Билялетдинов: "Локомотив" выполнил основную задачу - не проиграл
Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал выездную нулевую ничью железнодорожников в Копенгагене в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Это стратегически хороший результат. Смотрите, играют стартовый матч группового турнира на выезде с главным конкурентом. Думаю, любой тренер в такой ситуации был изначально согласен на ничью. "Локомотив" выполнил основную задачу — не проиграл. Хотя были тревожные моменты. Не раз могли пропустить. Моментов хватало. Но откровенно — по первому тайму было тревожно за "Локомотив". Были провалы в центральной линии обороны. "Спартак" не "отскочил" в Мариборе, а "Локомотив" — "отскочил". Уверен, Юрий Павлович Семин выставит претензии игрокам. Рыбус неоправданно выдвигался раньше времени, до мяча добирался редко. В обороне часто возникали пустоты. Это чревато с более классной командой. Но до классных команд еще далеко, "Шериф" и "Фастав" не те клубы, которые способны наказать за эти ошибки "Локомотив". Если, конечно, железнодорожники не начнут заниматься разгильдяйством на поле", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
"Это стратегически хороший результат. Смотрите, играют стартовый матч группового турнира на выезде с главным конкурентом. Думаю, любой тренер в такой ситуации был изначально согласен на ничью. "Локомотив" выполнил основную задачу — не проиграл. Хотя были тревожные моменты. Не раз могли пропустить. Моментов хватало. Но откровенно — по первому тайму было тревожно за "Локомотив". Были провалы в центральной линии обороны. "Спартак" не "отскочил" в Мариборе, а "Локомотив" — "отскочил". Уверен, Юрий Павлович Семин выставит претензии игрокам. Рыбус неоправданно выдвигался раньше времени, до мяча добирался редко. В обороне часто возникали пустоты. Это чревато с более классной командой. Но до классных команд еще далеко, "Шериф" и "Фастав" не те клубы, которые способны наказать за эти ошибки "Локомотив". Если, конечно, железнодорожники не начнут заниматься разгильдяйством на поле", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
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