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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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23:16
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
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"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском"
"Зенит" и Центр тестирования ГТО Василеостровского района предлагают болельщикам принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.
Комплекс тестирования норм "ГТО на Крестовском" включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперед и рывки гири.
Болельщик, который первым сдаст нормативы, соответствующие достижениям Андрея Лунева, получит в подарок абонемент на домашние матчи группового этапа Лиги Европы.
Кроме того, болельщик, который лучше всех сдаст нормативы по стрельбе, получит игровую футболку с автографом голкипера.
"ГТО на Крестовском» – комплекс, адаптированный под "Фан-Променад" на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны "А" на третьем уровне.
Желающие могут сдать часть нормативов перед домашним матчем с "Уфой", а затем – завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.
ФК "Зенит"
Комплекс тестирования норм "ГТО на Крестовском" включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперед и рывки гири.
Болельщик, который первым сдаст нормативы, соответствующие достижениям Андрея Лунева, получит в подарок абонемент на домашние матчи группового этапа Лиги Европы.
Кроме того, болельщик, который лучше всех сдаст нормативы по стрельбе, получит игровую футболку с автографом голкипера.
"ГТО на Крестовском» – комплекс, адаптированный под "Фан-Променад" на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны "А" на третьем уровне.
Желающие могут сдать часть нормативов перед домашним матчем с "Уфой", а затем – завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.
ФК "Зенит"
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