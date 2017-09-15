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"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском"

"Зенит" и Центр тестирования ГТО Василеостровского района предлагают болельщикам принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.

Комплекс тестирования норм "ГТО на Крестовском" включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперед и рывки гири.

Болельщик, который первым сдаст нормативы, соответствующие достижениям Андрея Лунева, получит в подарок абонемент на домашние матчи группового этапа Лиги Европы.

Кроме того, болельщик, который лучше всех сдаст нормативы по стрельбе, получит игровую футболку с автографом голкипера.

"ГТО на Крестовском» – комплекс, адаптированный под "Фан-Променад" на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны "А" на третьем уровне.

Желающие могут сдать часть нормативов перед домашним матчем с "Уфой", а затем – завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 23:16
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дурь
Абонемент надо давать тому, кто первым добежит и замочит мента
Абонемент - и орден ))))))))))))))))))

Желающих будет - сотни милльярдов ))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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