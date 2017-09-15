"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском"

"Зенит" и Центр тестирования ГТО Василеостровского района предлагают болельщикам принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.Комплекс тестирования норм "ГТО на Крестовском" включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперед и рывки гири.Болельщик, который первым сдаст нормативы, соответствующие достижениям Андрея Лунева, получит в подарок абонемент на домашние матчи группового этапа Лиги Европы.Кроме того, болельщик, который лучше всех сдаст нормативы по стрельбе, получит игровую футболку с автографом голкипера."ГТО на Крестовском» – комплекс, адаптированный под "Фан-Променад" на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны "А" на третьем уровне.Желающие могут сдать часть нормативов перед домашним матчем с "Уфой", а затем – завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.