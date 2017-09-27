Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" заявил, что хорошо изучил игру питерцев.– Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.