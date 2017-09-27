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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит"
Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" заявил, что хорошо изучил игру питерцев.
– Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о "Зените"?
– Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.
– Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?
– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.
"Спорт-Экспресс"
– Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о "Зените"?
– Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.
– Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?
– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.
"Спорт-Экспресс"
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