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Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" заявил, что хорошо изучил игру питерцев.

– Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о "Зените"?

– Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.

– Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?

– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 20:34
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(0)
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
как бы Сакристану не пришел Кирдыстан

Посмотрим. Сосьедад - это не Спартак и не Краснодар. Состав у него подороже нашего будет, да и с игрой все в порядке.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:07) #
  • +4
  •  (4)

ЭУСЕБИО САКРИСТАН: Для нас очень важен этот турнир

Так он в принципе важен для всех, ну кроме одной команды, точнее ее болельщиков


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 21:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хм...
Интересно,а готов ли проиграть Зенит?
Судя по составу-не очень.А если учесть вчерашний отскок Спартака без главных забивал,то проигрывать становится не в нашей привычке...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
как бы Сакристану не пришел Кирдыстан.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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