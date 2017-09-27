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Богумил Паник: я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу

Главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник не видит проблемы в позднем времени начала матча группового этапа Лиги Европы против московского "Локомотива".

"В принципе нам не мешает позднее начало матча. Кому это мешает, так это зрителям, для них это не очень удобно. В последние три дня мы специально проводили тренировки, готовясь к позднему началу игры.

Команда долго добиралась по пробкам, но это обычная проблема в современной ситуации, стоит относиться к этому вопросу философски. Стадион очень нравится, большая честь выступать здесь. Надеюсь, когда-нибудь такой же стадион будет построен у нас.

Согласен с тем, что "Локомотив" - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и "Копенгаген". Эти команды будут задавать тон в этой группе и однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же те, кто попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками.

После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу", - цитирует специалиста ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:14
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