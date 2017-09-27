Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:07
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
16:25
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
13:58
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
13:44
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (59)
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (59)
12:59
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Богумил Паник: я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу
Главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник не видит проблемы в позднем времени начала матча группового этапа Лиги Европы против московского "Локомотива".
"В принципе нам не мешает позднее начало матча. Кому это мешает, так это зрителям, для них это не очень удобно. В последние три дня мы специально проводили тренировки, готовясь к позднему началу игры.
Команда долго добиралась по пробкам, но это обычная проблема в современной ситуации, стоит относиться к этому вопросу философски. Стадион очень нравится, большая честь выступать здесь. Надеюсь, когда-нибудь такой же стадион будет построен у нас.
Согласен с тем, что "Локомотив" - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и "Копенгаген". Эти команды будут задавать тон в этой группе и однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же те, кто попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками.
После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу", - цитирует специалиста ТАСС.
"В принципе нам не мешает позднее начало матча. Кому это мешает, так это зрителям, для них это не очень удобно. В последние три дня мы специально проводили тренировки, готовясь к позднему началу игры.
Команда долго добиралась по пробкам, но это обычная проблема в современной ситуации, стоит относиться к этому вопросу философски. Стадион очень нравится, большая честь выступать здесь. Надеюсь, когда-нибудь такой же стадион будет построен у нас.
Согласен с тем, что "Локомотив" - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и "Копенгаген". Эти команды будут задавать тон в этой группе и однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же те, кто попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками.
После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу", - цитирует специалиста ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.