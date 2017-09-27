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Юрий Семин: очень неудобное время начала матча для нас

Время начала матча группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и чешским "Фаставом" слишком позднее, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Очень неудобное время для нас и вообще с ситуацией в Москве. В этот период даже не знаешь, во сколько выезжать с базы, чтобы доехать до стадиона, надо закладывать два часа. Кроме того, мы не тренируемся так поздно. Вообще десять часов - хорошо после "Ростова", потому что команда сможет чуть больше отдохнуть, но хуже перед игрой с "Динамо", потому что в чемпионате России мы играем днем.

Важно, что у нас травмированы только два человека - Рыбус и Михалик, в какой-то мере. Остальные готовятся, но мы не берем сейчас Ведрана Чорлуку и Ари. Если бы они были, было бы совсем другое дело, были бы другие схемы.

Что касается изменения состава, я не сторонник большой ротации. Она должна быть, когда один игрок сильнее другого. Если каждый раз один и тот же играет, и он лучший, зачем проводить ротацию? Если кто-то не так сыграет, то поменяю", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 22:35
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