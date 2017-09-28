Эусебио Сакристан: обыгрывал Манчини в финале Кубка чемпионов

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" заявил, что все футболисты команды находятся в хорошем состоянии.– Все игроки в хорошем состоянии, но окончательное решение по футболистам, которые выйдут на поле, я приму сегодня вечером.– Да, встречались в 1992 году в финале Кубка чемпионов. Моя "Барселона" играла с его "Сампдорией" и мы победили. Кстати, в этот день родился наш вратарь Херонимо Рульи, который сидит рядом со мной.