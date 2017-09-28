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Эусебио Сакристан: обыгрывал Манчини в финале Кубка чемпионов

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" заявил, что все футболисты команды находятся в хорошем состоянии.

– Каково состояние Рауля Наваса, у которого была травма?

– Все игроки в хорошем состоянии, но окончательное решение по футболистам, которые выйдут на поле, я приму сегодня вечером.

– Встречались ли вы с Роберто Манчини на поле или вне его?

– Да, встречались в 1992 году в финале Кубка чемпионов. Моя "Барселона" играла с его "Сампдорией" и мы победили. Кстати, в этот день родился наш вратарь Херонимо Рульи, который сидит рядом со мной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Сосьедад Зенит Манчини
Сегодня, 03:13
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