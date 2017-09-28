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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (4)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (4)
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УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
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Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
Борис Петров: "Локомотиву" по силам победить "Фастав"
"Локомотив" победит чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, считает бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Борис Петров.
Встреча состоится в Москве в четверг. Начало - 22:05 мск.
"Такой соперник "Локомотиву" по зубам. Думаю, со счетом 2:0 они сегодня победят", - цитирует Петрова "Газета.ру"
Встреча состоится в Москве в четверг. Начало - 22:05 мск.
"Такой соперник "Локомотиву" по зубам. Думаю, со счетом 2:0 они сегодня победят", - цитирует Петрова "Газета.ру"
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