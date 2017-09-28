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Борис Петров: "Локомотиву" по силам победить "Фастав"

"Локомотив" победит чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, считает бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Борис Петров.

Встреча состоится в Москве в четверг. Начало - 22:05 мск.

"Такой соперник "Локомотиву" по зубам. Думаю, со счетом 2:0 они сегодня победят", - цитирует Петрова "Газета.ру"
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:15
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