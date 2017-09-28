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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Эштреков: надеюсь, что все сложится благополучно для "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков заявил, что футболисты московского клуба в целом обладают более высоким уровнем мастерства, чем игроки чешского "Фастава".
"Надеюсь, что все сложится благополучно для "Локомотива" и команда добьется положительного результата. И рассчитываю, что дома будет одержана победа. В целом уровень игроков "Локомотива" немного сильнее. В то же время и ничью нельзя называть неудачей, потому что вся дистанция турнира впереди. И многое будет зависеть от готовности игроков, поэтому заранее отдавать кому-либо предпочтение нельзя. Календарь сейчас немного сложный, игры идут через три дня на четвертый. Я думаю, что "Локомотив" в этот ритм уже вошел. А обойма игроков команды на сегодняшний день позволяет проводить определенную ротацию. И те футболисты, которые не играли в предыдущих встречах, могут выйти и сыграть достойно", - цитирует Эштрекова "Р-Спорт".
"Надеюсь, что все сложится благополучно для "Локомотива" и команда добьется положительного результата. И рассчитываю, что дома будет одержана победа. В целом уровень игроков "Локомотива" немного сильнее. В то же время и ничью нельзя называть неудачей, потому что вся дистанция турнира впереди. И многое будет зависеть от готовности игроков, поэтому заранее отдавать кому-либо предпочтение нельзя. Календарь сейчас немного сложный, игры идут через три дня на четвертый. Я думаю, что "Локомотив" в этот ритм уже вошел. А обойма игроков команды на сегодняшний день позволяет проводить определенную ротацию. И те футболисты, которые не играли в предыдущих встречах, могут выйти и сыграть достойно", - цитирует Эштрекова "Р-Спорт".
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