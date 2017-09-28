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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владислав Радимов: "Зенит" может обыграть "Реал Сосьедад" за счет скорости
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил, что "сине-бело-голубые" в матче Лиги Европы с испанским клубом "Реал Сосьедад" могут добиться победы за счет скорости своих нападающих.
"Я смотрел их матч с "Валенсией", "Реал Сосьедад" играет довольно-таки высоко, оставляет много пространства за спинами своих защитников. Плюс к этому у них основные защитники травмированы, "Зенит" это может очень хорошо использовать за счет скорости своих нападающих. Но надо понимать, какую тактику выберет "Зенит".
Наши аргентинцы довольно техничные ребята, он близки к Ла Лиге по манере ведения игры, хорошо обращаются с мячом", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
"Я смотрел их матч с "Валенсией", "Реал Сосьедад" играет довольно-таки высоко, оставляет много пространства за спинами своих защитников. Плюс к этому у них основные защитники травмированы, "Зенит" это может очень хорошо использовать за счет скорости своих нападающих. Но надо понимать, какую тактику выберет "Зенит".
Наши аргентинцы довольно техничные ребята, он близки к Ла Лиге по манере ведения игры, хорошо обращаются с мячом", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
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