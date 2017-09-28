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Владислав Радимов: "Зенит" может обыграть "Реал Сосьедад" за счет скорости

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил, что "сине-бело-голубые" в матче Лиги Европы с испанским клубом "Реал Сосьедад" могут добиться победы за счет скорости своих нападающих.

"Я смотрел их матч с "Валенсией", "Реал Сосьедад" играет довольно-таки высоко, оставляет много пространства за спинами своих защитников. Плюс к этому у них основные защитники травмированы, "Зенит" это может очень хорошо использовать за счет скорости своих нападающих. Но надо понимать, какую тактику выберет "Зенит".

Наши аргентинцы довольно техничные ребята, он близки к Ла Лиге по манере ведения игры, хорошо обращаются с мячом", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
Теги: Радимов Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 18:45
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№2 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
очевидно,все решит середина поля!!
удачи нашим! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: hotnega (Сегодня, 18:49) #
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online

Радимов отрадясь в защите не играл:)))
Регистрация: 23.08.2017
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