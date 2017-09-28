Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вячеслав Булавин: "Реал Сосьедад" демонстрирует думающий футбол

"Реал Сосьедад" является отличной испанской командой с высокой скоростью, которая играет в думающий футбол, рассказал бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин.

"Реал Сосьедад" - отличная испанская команда с высокой скоростью, хорошей техникой и думающим футболом, так что "Зениту" не стоит ждать легкой игры. Но последний матч петербуржцев в чемпионате России с "Краснодаром" порадовал и показал, что "Зенит" может играть в очень интересный футбол. Особенно это продемонстрировал первый тайм - четко сыграли и в обороне, и в атаке.

"Реал Сосьедад" любит идти вперед, играть в атакующий футбол. Победителем сегодня станет та команда, которая проявит волю и мастерство", - цитирует Булавина "Газета.ру".
Теги: Булавин Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 19:03
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Опять двадцать пять! Булавин, а кто ждёт лёгкой игры, разрешите узнать?
Регистрация: 13.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.