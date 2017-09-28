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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: "Реал Сосьедад" демонстрирует думающий футбол
"Реал Сосьедад" является отличной испанской командой с высокой скоростью, которая играет в думающий футбол, рассказал бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин.
"Реал Сосьедад" - отличная испанская команда с высокой скоростью, хорошей техникой и думающим футболом, так что "Зениту" не стоит ждать легкой игры. Но последний матч петербуржцев в чемпионате России с "Краснодаром" порадовал и показал, что "Зенит" может играть в очень интересный футбол. Особенно это продемонстрировал первый тайм - четко сыграли и в обороне, и в атаке.
"Реал Сосьедад" любит идти вперед, играть в атакующий футбол. Победителем сегодня станет та команда, которая проявит волю и мастерство", - цитирует Булавина "Газета.ру".
"Реал Сосьедад" - отличная испанская команда с высокой скоростью, хорошей техникой и думающим футболом, так что "Зениту" не стоит ждать легкой игры. Но последний матч петербуржцев в чемпионате России с "Краснодаром" порадовал и показал, что "Зенит" может играть в очень интересный футбол. Особенно это продемонстрировал первый тайм - четко сыграли и в обороне, и в атаке.
"Реал Сосьедад" любит идти вперед, играть в атакующий футбол. Победителем сегодня станет та команда, которая проявит волю и мастерство", - цитирует Булавина "Газета.ру".
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