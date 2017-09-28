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Илья Геркус: позднее время матча? Готовимся к Лиге чемпионов

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" отметил, что встреча получится непростой.

"Позднее время матча? УЕФА говорит нам, как играть, во сколько играть и с кем, поэтому с этим ничего не поделаешь. Время лигочемпионское, поэтому готовимся к играм в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Мы уважаем нашего соперника, думаю игра будет непростая. Но мы ожидаем лучшего от этой встречи. Конечно, команда устала, но есть порох в пороховницах, мы полны решимости сегодня победить. Мы планируем выйти из группы, желательно с первого места", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 19:52
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