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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Геркус: позднее время матча? Готовимся к Лиге чемпионов
Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" отметил, что встреча получится непростой.
"Позднее время матча? УЕФА говорит нам, как играть, во сколько играть и с кем, поэтому с этим ничего не поделаешь. Время лигочемпионское, поэтому готовимся к играм в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Мы уважаем нашего соперника, думаю игра будет непростая. Но мы ожидаем лучшего от этой встречи. Конечно, команда устала, но есть порох в пороховницах, мы полны решимости сегодня победить. Мы планируем выйти из группы, желательно с первого места", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Позднее время матча? УЕФА говорит нам, как играть, во сколько играть и с кем, поэтому с этим ничего не поделаешь. Время лигочемпионское, поэтому готовимся к играм в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Мы уважаем нашего соперника, думаю игра будет непростая. Но мы ожидаем лучшего от этой встречи. Конечно, команда устала, но есть порох в пороховницах, мы полны решимости сегодня победить. Мы планируем выйти из группы, желательно с первого места", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
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