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Александр Кокорин установил собственный рекорд результативности за сезон

В матче группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" форвард "Зенита" Александр Кокорин довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов.

Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний Кокорин не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 22:22
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8
(2)
№8 Написал: ilovefootball (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (2)
online

Вангую...Кока скоро перейдет в Европу, а Зенит купит Смолова, если Полоз не заиграет идеально. Дзюба либо в аренду, либо скамейка.
П.с. Смолова все равно Зенит купит после удачной продажи Коки.
Регистрация: 18.03.2013
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:51) #
  • +4
  •  (6)

Пусть лупит. Лишь бы к ЧМ не сломался. Хочу там его посмотреть.
Регистрация: 28.05.2014
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:46) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: golden Axe
как только купит новый феррари снова забьет болт на зенит

Дурачок, он может новый Феррари каждый месяц покупать. Желание и умение играть не очень зависят от денег. Это деньги зависят от них зависят. А вообще с этими вопросами к Кутарбе - он тебе все доступно(ну или не очень) объяснит laughing
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:42) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
как только купит новый феррари снова забьет болт на зенит

Феррари может купить даже Комбаров, а вот аплодисменты болельщиков не купишь.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:37) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
как только купит новый феррари снова забьет болт на зенит
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SeTTesh
Цитата: Глеб
Молодчина! Желаю ему ещё столько же.


Еще столько же мало. Ещё 21 надо.

20 - Дзюба уже 1 забил
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: SeTTesh Воронеж (Сегодня, 22:34) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: Глеб
Молодчина! Желаю ему ещё столько же.


Еще столько же мало. Ещё 21 надо.
Регистрация: 27.08.2011
№1 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 22:31) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Молодчина! Желаю ему ещё столько же.
Регистрация: 11.11.2007
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