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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин установил собственный рекорд результативности за сезон
В матче группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" форвард "Зенита" Александр Кокорин довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов.
Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний Кокорин не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз.
"Спорт-Экспресс"
Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний Кокорин не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз.
"Спорт-Экспресс"
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