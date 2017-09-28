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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: мы сыграли очень хорошо, но не идеально
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).
- Мы сыграли очень хорошо, но не идеально. Соперник играет в быстрый хороший футбол, но мы смогли победить.
- Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих. Может, нужно поднять им планку?
- Странный вопрос. Кокорин играет замечательно, игра Дзюбы улучшается. Матч получился зрелищный, я рад, что мы победили.
- Вы будете использовать Дзюбу в матчах с защитными командами по типу "Уфы" или "Анжи", а Дриусси с атакующими командами по типу "Реала Сосьедада"?
- Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли на поле из-за того, что они сыграли в Краснодаре. То, что вы сказали - не совсем верно, потому что Дзюба играл с "Краснодаром". Артем получил повреждение колена и до 12.00 сегодняшнего дня мы не знали, сможет ли он играть или нет.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
- Мы сыграли очень хорошо, но не идеально. Соперник играет в быстрый хороший футбол, но мы смогли победить.
- Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих. Может, нужно поднять им планку?
- Странный вопрос. Кокорин играет замечательно, игра Дзюбы улучшается. Матч получился зрелищный, я рад, что мы победили.
- Вы будете использовать Дзюбу в матчах с защитными командами по типу "Уфы" или "Анжи", а Дриусси с атакующими командами по типу "Реала Сосьедада"?
- Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли на поле из-за того, что они сыграли в Краснодаре. То, что вы сказали - не совсем верно, потому что Дзюба играл с "Краснодаром". Артем получил повреждение колена и до 12.00 сегодняшнего дня мы не знали, сможет ли он играть или нет.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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