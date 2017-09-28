Роберто Манчини: мы сыграли очень хорошо, но не идеально

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).- Мы сыграли очень хорошо, но не идеально. Соперник играет в быстрый хороший футбол, но мы смогли победить.- Странный вопрос. Кокорин играет замечательно, игра Дзюбы улучшается. Матч получился зрелищный, я рад, что мы победили.- Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли на поле из-за того, что они сыграли в Краснодаре. То, что вы сказали - не совсем верно, потому что Дзюба играл с "Краснодаром". Артем получил повреждение колена и до 12.00 сегодняшнего дня мы не знали, сможет ли он играть или нет.