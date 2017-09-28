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Роберто Манчини: мы сыграли очень хорошо, но не идеально

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).

- Мы сыграли очень хорошо, но не идеально. Соперник играет в быстрый хороший футбол, но мы смогли победить.

- Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих. Может, нужно поднять им планку?

- Странный вопрос. Кокорин играет замечательно, игра Дзюбы улучшается. Матч получился зрелищный, я рад, что мы победили.

- Вы будете использовать Дзюбу в матчах с защитными командами по типу "Уфы" или "Анжи", а Дриусси с атакующими командами по типу "Реала Сосьедада"?

- Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли на поле из-за того, что они сыграли в Краснодаре. То, что вы сказали - не совсем верно, потому что Дзюба играл с "Краснодаром". Артем получил повреждение колена и до 12.00 сегодняшнего дня мы не знали, сможет ли он играть или нет.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Манчини Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 23:06
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4
(1)
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот интересно, что скажут все хейтеры, ежели Артем, когда долечится и придет в форму, будет через матч(что при условии двух составов вполне нормально) выходить и забивать?
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 23:15) #
  • -7
  •  (7)

Игра Дзюбы "улучшается"
На скамейке он сидит.
Ничего не получается
Хоть ниче и не болит.
Может просто на Кокорина
Он завистливо глядит?
Ведь Кокорин много бегает
А Дзюбиньно все стоит.
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Мягко говоря, выглядели на половину своего потенциала, выглядели устало.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 23:09) #
  • -13
  •  (13)
online

скоро уже начнут рвать глотки на всех помойках страны..- "Дайте Роберто поработать!.."
Регистрация: 13.03.2017
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