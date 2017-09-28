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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренер "Реала Сосьедад": "Зенит" может далеко зайти в Лиге Европы
Главный тренер "Реала Сосьедад" Эусебио Сакристан выступил на пресс-конференции после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
"Это был сложный матч. Мы пропустили два мяча очень быстро. Потом забили один, но затем снова пропустили. Это не лучший наш матч, мы совершили достаточно ошибок. Будем делать всё возможное, чтобы их исправлять и не повторять в рамках такой серьёзной лиги. Владение мячом 75% времени в нашу пользу? Да, это так. Но это никаким образом не оправдывает голы в наши ворота. У нас хорошая команда, но у "Зенита" опытные игроки, которые наказали нас за ошибки в обороне. Итог — три пропущенных мяча.
Мы пытались делать всё возможное, чтобы выдержать определённый баланс у команды. Сделали все три замены. Что касается игры с "Бетисом", то мы готовы к ней. Это будет тяжёлый матч для нас, поскольку последние закончились поражениями. Было ли желание сыграть в более оборонительный футбол с "Зенитом"? Та открытая манера, которую выбрала команда сегодня, наигрывается нами уже два года. Проблема была только в том, что у хозяев сыгранная команда и прекрасные игроки. Тот путь, который мы выбрали два года назад, является правильным.
Судя по тому, как играет "Зенит", они могут далеко зайти в турнире. У них отличная команда", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
"Это был сложный матч. Мы пропустили два мяча очень быстро. Потом забили один, но затем снова пропустили. Это не лучший наш матч, мы совершили достаточно ошибок. Будем делать всё возможное, чтобы их исправлять и не повторять в рамках такой серьёзной лиги. Владение мячом 75% времени в нашу пользу? Да, это так. Но это никаким образом не оправдывает голы в наши ворота. У нас хорошая команда, но у "Зенита" опытные игроки, которые наказали нас за ошибки в обороне. Итог — три пропущенных мяча.
Мы пытались делать всё возможное, чтобы выдержать определённый баланс у команды. Сделали все три замены. Что касается игры с "Бетисом", то мы готовы к ней. Это будет тяжёлый матч для нас, поскольку последние закончились поражениями. Было ли желание сыграть в более оборонительный футбол с "Зенитом"? Та открытая манера, которую выбрала команда сегодня, наигрывается нами уже два года. Проблема была только в том, что у хозяев сыгранная команда и прекрасные игроки. Тот путь, который мы выбрали два года назад, является правильным.
Судя по тому, как играет "Зенит", они могут далеко зайти в турнире. У них отличная команда", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
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