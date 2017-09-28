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Роберто Манчини: пять аргентинцев в основе "Зенита"? Для меня они все россияне

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).

- Впервые сыграли сразу пять аргентинцев. Понравилось ли вам и насколько часто мы будем видеть такой вариант?

- Для меня они все россияне. Я ставлю на поле тех, кто в оптимальных кондициях. Для меня нет значения, какой национальности игрок.

- Можно ли считать этот матч местью Эусебио за финал Лиги чемпионов 1992 года, когда его "Барселона" обыграла вашу "Сампдорию"?

- У меня остались позитивные воспоминания от того матча. Да, тогда мы проиграли, но теперь у меня есть шанс взять Лигу Европы в качестве тренера.

- Довольны ли вы игрой вашей команды в атаке в первом тайме, когда вам подарили два гола?

- Нам ничего не дарили в этой игре. Голы случаются тогда, когда кто-то ошибается. Мы заслужили эти два гола. В первом мяче Ригони сделал хороший перехват и удар, а во втором Кокорин до конца бежал за мячом и добрался до него.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Манчини Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 23:32
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 23:34) #
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макароны, заканчивай стеб...
Регистрация: 13.03.2017
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