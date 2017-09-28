Марио Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы. Португальский футболист забил три гола в первые 17 минут матча 2-го тура группового этапа турнира с чешским "Фаставом".На 2-й минуте Фернандеш реализовал пенальти, на 6-й он замкнул прострел Антонио Эдера, а на 17-й завершил атаку, которую разогнал Алексей Миранчук.Предыдущим автором самого быстрого хет-трика в Лиге Европы был Стефанос Атанасиадис (ПАОК) — 28 минут.