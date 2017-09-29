Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Володько: игроки "Арсенала" не прощают даже малейших ошибок

Полузащитник БАТЭ Александр Володько прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:4) в Лиге Европы.

"Уступили команде, футболисты которой обладают очень высоким уровнем мастерства и не прощают даже малейших ошибок. Здорово взламывают оборону, уверенно чувствуют себя в большом скоплении игроков, выходят через "стеночки". Что и говорить, классный соперник. Нам есть чему поучиться.

Да еще и стартовые 15 минут нам не удались. Была какая-то скованность, вдобавок быстро пропущенные мячи, естественно, разрушили то, на что мы надеялись. После перерыва "Арсенал" действовал по счету и где-то успокоился. Мы же, наоборот, раскрепостились, создавали моменты, отличились, имели еще несколько классных шансов. Думаю, второй тайм можем записать себе в актив.

Здорово, что наша команда не остановилась при счете 1:4. По-иному и быть не должно - выступали дома, при родных трибунах. Никто не понял бы, если бы мы бросили играть. Поддержка сегодня оказалась сумасшедшей. Давно не доводилось выходить на поле в такой атмосфере. Перфоманс просто супер. Полагаю, все футболисты БАТЭ получили удовольствие от антуража, хотя результат и отрицательный.

Момент на 75-й минуте? Попади я тогда в ворота, и концовка прошла бы при совсем другом градусе накала. Бил на исполнение - и уже, как говорится, видел мяч в сетке. Но он пролетел в метре от створа", - цитирует Володько официальный сайт БАТЭ.
Теги: БАТЭ Арсенал
Сегодня, 00:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.