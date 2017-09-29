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Богумил Паник: "Локомотив" провёл для нас жёсткую лекцию

"Локомотив" в матче Лиги Европы преподал жесткий урок чешскому "Злину", забив три гола уже к 17-й минуте встречи, заявил главный тренер чешской команды Богумил Паник.

"Лига Европы - это для нас университет, мы учимся играть в футбол на таком уровне. Сегодня у нас была жёсткая лекция: уже к 17-й минуте получили три гола. Матч решили две индивидуальные ошибки в начале, команда хозяев выиграла совершенно заслуженно. Будем в ответном матче пытаться забить ей гол. В перерыве готовили футболистов к тому, чтобы не пропустить семь голов от "Локомотива". И я доволен, как сыграли все наши четыре защитника. "Локомотив" сильнее "Шерифа", эта разница очевидна, ее хорошо видно", - цитирует Паника ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 01:25
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