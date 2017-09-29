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Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Фастав"

Во втором матче группового этапа Лиги Европы УЕФА московский "Локомотив" без особых проблем обыграл за счёт хет-трика Фернандеша чешский "Фастав Злин". Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было
































Теги: Локомотив Злин Фото
Сегодня, 02:38
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