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Анатолий Мещеряков: хотелось бы, чтобы "Локомотив" забил больше

"Локомотив" должен был забивать чешскому "Злину" больше трех голов, но команду подвела реализация, заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков. В четверг "Локомотив" дома в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский "Злин" со счетом 3:0.

"Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы. Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 03:05
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