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Нападающий "Вардара": приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш за 0:5 дома

Нападающий "Вардара" Максим Максимов поделился ожиданиями от ответной игры с "Зенитом" в Лиге Европы.

– Как относитесь к тому, что до этого момента вы все еще с 7 голами лучший бомбардир Лиги Европы?

– Не придаю этому особого значения.

– За игрой "Вардара" с "Зенитом", в которой петербургский клуб выиграл 5:0, наблюдали с трибуны?

– Да. Очень тяжело было быть зрителем, так как желание в тот момент оказаться на поле было очень большим. К сожалению, эту игру нельзя занести нам в актив, но мы приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш.

– Вы игрок высокого роста. При этом показывали достаточно неплохую технику. Сейчас не очень модно играть «на столба». Какую роль тренеры на поле отводят обычно? Кем вас видит Чедомир Яневски?

– Я думаю, как и любой тренер, он хочет, чтобы нападающий в первую очередь забивал, и как можно больше.

– Есть ли у вас карьерный план и где хотели бы себя увидеть через пару лет, чтобы можно было сказать: "Я развиваюсь"?

– Главное, чтобы я мог прогрессировать и приближаться к цели. А свою цель я бы не хотел выносить на публику.

"Спорт день за днем"
Теги: Зенит
Сегодня, 16:22
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№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Может в ничью с дублем сыграете,когда Зенит уже турнирные задачи решит и на чемпе сосредоточиться.Это если повезет.Мы же не Спартак всяким днарям себя возить позволять.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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