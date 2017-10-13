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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нападающий "Вардара": приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш за 0:5 дома
Нападающий "Вардара" Максим Максимов поделился ожиданиями от ответной игры с "Зенитом" в Лиге Европы.
– Как относитесь к тому, что до этого момента вы все еще с 7 голами лучший бомбардир Лиги Европы?
– Не придаю этому особого значения.
– За игрой "Вардара" с "Зенитом", в которой петербургский клуб выиграл 5:0, наблюдали с трибуны?
– Да. Очень тяжело было быть зрителем, так как желание в тот момент оказаться на поле было очень большим. К сожалению, эту игру нельзя занести нам в актив, но мы приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш.
– Вы игрок высокого роста. При этом показывали достаточно неплохую технику. Сейчас не очень модно играть «на столба». Какую роль тренеры на поле отводят обычно? Кем вас видит Чедомир Яневски?
– Я думаю, как и любой тренер, он хочет, чтобы нападающий в первую очередь забивал, и как можно больше.
– Есть ли у вас карьерный план и где хотели бы себя увидеть через пару лет, чтобы можно было сказать: "Я развиваюсь"?
– Главное, чтобы я мог прогрессировать и приближаться к цели. А свою цель я бы не хотел выносить на публику.
"Спорт день за днем"
– Как относитесь к тому, что до этого момента вы все еще с 7 голами лучший бомбардир Лиги Европы?
– Не придаю этому особого значения.
– За игрой "Вардара" с "Зенитом", в которой петербургский клуб выиграл 5:0, наблюдали с трибуны?
– Да. Очень тяжело было быть зрителем, так как желание в тот момент оказаться на поле было очень большим. К сожалению, эту игру нельзя занести нам в актив, но мы приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш.
– Вы игрок высокого роста. При этом показывали достаточно неплохую технику. Сейчас не очень модно играть «на столба». Какую роль тренеры на поле отводят обычно? Кем вас видит Чедомир Яневски?
– Я думаю, как и любой тренер, он хочет, чтобы нападающий в первую очередь забивал, и как можно больше.
– Есть ли у вас карьерный план и где хотели бы себя увидеть через пару лет, чтобы можно было сказать: "Я развиваюсь"?
– Главное, чтобы я мог прогрессировать и приближаться к цели. А свою цель я бы не хотел выносить на публику.
"Спорт день за днем"
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