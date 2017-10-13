Нападающий "Вардара": приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш за 0:5 дома

Нападающий "Вардара" Максим Максимов поделился ожиданиями от ответной игры с "Зенитом" в Лиге Европы.– Не придаю этому особого значения.– Да. Очень тяжело было быть зрителем, так как желание в тот момент оказаться на поле было очень большим. К сожалению, эту игру нельзя занести нам в актив, но мы приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш.– Я думаю, как и любой тренер, он хочет, чтобы нападающий в первую очередь забивал, и как можно больше.– Главное, чтобы я мог прогрессировать и приближаться к цели. А свою цель я бы не хотел выносить на публику.