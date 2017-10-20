Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Бордин: "Шериф" заслуживал победы в матче с "Локомотивом"

Молдавский "Шериф" своей игрой заслуживал победы в матче Лиги Европы против "Локомотива" (1:1), заявил главный тренер тираспольского клуба Роберто Бордин.

"Хочу поздравить команду, она старалась, провела очень хорошую игру. Заслуженный результат, мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли выиграть, ведь мы заслуживали и три очка. Самый трудный момент матча был после гола, потому что было трудно собраться, но нужно было найти силы, это удалось, в результате чего мне было очень приятно.

Мы всегда стараемся играть в агрессивный футбол, мы пытались играть наверху, создавать моменты. В Лиге Европы не нужны дополнительные стимулы, возможно, это сегодня тоже сказалось", - цитирует Бордина ТАСС.
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 02:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.