Юрий Семин: с турнирной точки зрения, результат нормальный

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:1).- С турнирной точки зрения, результат нормальный. "Шериф" играл хорошо при большой поддержке зрителей. Думаю, футбол болельщикам понравился. У "Шерифа" было больше моментов. Ничья закономерная.Мы впервые увидели в деле систему определения гола. Если бы не она, я бы сейчас спрашивал, почему засчитали гол. А так вопросов нет. Я всегда был за то, чтобы видеоповторы ввели и в нашем чемпионате.- Доволен самоотдачей футболистов. Они провели не лучший матч, но за счет характера выдержали давление "Шерифа".- Сегодня линия атаки не впечатлила, хотя с "Динамо" и "Злином" они сыграли здорово. У нас начались проблемы после возвращения футболистов из сборных. Есть некий разбаланс в состоянии игроков. Будем надеяться, что скоро все придет в норму.- Конечно. Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше.- Сегодня "Шериф". Мы понимали, что команда пойдет вперед перед своими болельщиками, что соперник будет играть агрессивно и самоотдачей, но все равно это в какой-то мере стало неожиданностью.- Набрали пять очков, идем первыми.