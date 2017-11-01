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Гильерме: расслабляться и наслаждаться победой над "Зенитом" нет времени

Голкипер "Локомотива" Гильерме накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" заявил, что о расслабленности после разгрома "Зенита" (3:0) не может быть и речи.

"Настроение боевое. Готовы к игре, понимаем ее важность. Нам нужно взять три очка. В Тирасполе не ожидали, что соперник будет так хорош. Давно мне так не приходилось трудиться так много! У команды из Молдавии очень хорошая атака. Теперь недооценки точно не будет. Не расслабит ли победа над "Зенитом"? Нет, конечно. Уверенности в своих силах стало больше, но это наоборот хорошо. А расслабляться и наслаждаться победой банально нет времени", - цитирует Гильерме "Спорт-Экспресс".
Теги: Гильерме Локомотив Шериф
Сегодня, 17:17
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