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Илья Геркус: очень расстроены и разочарованы поражением от "Шерифа"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал домашнее поражение от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА.

Что касается травмы Гилерме, то пока не заверено, насколько она является тяжёлой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
Теги: Геркус Локомотив Шериф
Вчера, 23:20
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