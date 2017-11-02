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Неманья Пейчинович провел свой сотый матч за "Локомотив"

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" стал сотым для защитника Неманьи Пейчиновича за "Локомотив", сообщает пресс-служба клуба.

Пейчинович дебютировал за "железнодорожников" 3 августа 2014 года. За три года в московской команде Неманья дважды выигрывал Кубок России.
Теги: Пейчинович Локомотив
Вчера, 23:27
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