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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неманья Пейчинович провел свой сотый матч за "Локомотив"
Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" стал сотым для защитника Неманьи Пейчиновича за "Локомотив", сообщает пресс-служба клуба.
Пейчинович дебютировал за "железнодорожников" 3 августа 2014 года. За три года в московской команде Неманья дважды выигрывал Кубок России.
Пейчинович дебютировал за "железнодорожников" 3 августа 2014 года. За три года в московской команде Неманья дважды выигрывал Кубок России.
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