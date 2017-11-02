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Наставник "Шерифа": очень рады победе над таким сильным соперником

Главный тренер молдавского "Шерифа" Роберто Бордин прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в Москве в матче группового этапа Лиги Европы.

"Иногда, когда думаешь, что финал фильма очевиден, он становится непредсказуемым. Мы очень рады победе над таким сильным соперником, как "Локомотив". Могли забить и больше. Хотя "Локо" в концовке прибавил и прижал нас прессингом.

Гилерме — хороший вратарь, много выручал "Локомотив" в Тирасполе, сегодня тоже успел спасти. Но сила нашей команды в другом: мы не сломались после пропущенного гола и переломили ход матча.

Нужно бить по воротам постоянно. Да, наш второй гол был очень хорошим, вратарю было трудно его достать. Второй голкипер "Локомотива" тоже показал топ-уровень, не хочу принижать его достоинства. Мы стараемся создавать моменты вне зависимости от вратаря соперника", - цитирует Бордина "Чемпионат.сом".
Теги: Шериф Локомотив
Вчера, 23:36
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