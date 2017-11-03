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Йосип Брезовец: мы были сильнее "Локомотива"

Полузащитник "Шерифа" Йосип Брезовец после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что железнодорожники показали хороший футбол.

Хорватский хавбек в этой встрече забил победный гол.

"Локомотив" – это хорошая команда. Она показала неплохой футбол. Могли ли соперники сегодня выиграть? Не знаю, но "Шериф" был сильнее", - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 01:18
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