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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гильерме: мое самочувствие? Нога болит
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о своем состоянии после домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (1:2), который он не смог доиграть из-за травмы.
"Как мое самочувствие после матча? Нога болит. Что касается характера повреждения, то без комментариев", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
"Как мое самочувствие после матча? Нога болит. Что касается характера повреждения, то без комментариев", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
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