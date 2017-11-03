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Гильерме: мое самочувствие? Нога болит

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о своем состоянии после домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (1:2), который он не смог доиграть из-за травмы.

"Как мое самочувствие после матча? Нога болит. Что касается характера повреждения, то без комментариев", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 04:31
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