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Вячеслав Посмак: думаю, для всей Москвы проигрыш "Локомотива" будет сенсацией

Защитник "Шерифа" Вячеслав Посмак прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в Москве в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Вы видели, что в первой игре мы тоже хорошо играли. Сегодняшнюю игру провели ещё лучше. Хорошо смотрелись на фоне "Локомотива". Думаю, для всей Москвы проигрыш "Локомотива" будет сенсацией. Для нас это таковым не является. Мы вышли на поле выполнили установку тренера. Мы каждую игру играем на победу.

Думаю, "Локомотив" недооценил "Шериф". Вы видели — игра нам удалась. Чувствуется ли, что "Локомотив" сейчас лидер РФПЛ? Сразу чувствуется, что футболисты другого уровня, другая подготовка. Но мы ни в чём не проигрывали создавали моменты", - цитирует игрока "Чемпионат.сом".
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 05:31
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