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Константин Будеску признан лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе

Болельщики признали лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе форварда румынской "Стяуа" Константина Будеску, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в матче против "Хапоэля" (2:1) он отдал голевой пас. Игрок набрал 57 процентов от всех голосов.

Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).
Сегодня, 20:16
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