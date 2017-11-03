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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Константин Будеску признан лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе
Болельщики признали лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе форварда румынской "Стяуа" Константина Будеску, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в матче против "Хапоэля" (2:1) он отдал голевой пас. Игрок набрал 57 процентов от всех голосов.
Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).
Напомним, что в матче против "Хапоэля" (2:1) он отдал голевой пас. Игрок набрал 57 процентов от всех голосов.
Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).
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