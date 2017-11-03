Константин Будеску признан лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе

Болельщики признали лучшим игроком Лиги Европы на этой неделе форварда румынской "Стяуа" Константина Будеску, сообщает пресс-служба УЕФА.Напомним, что в матче против "Хапоэля" (2:1) он отдал голевой пас. Игрок набрал 57 процентов от всех голосов.Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).