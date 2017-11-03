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Дмитрий Булыкин: самоотдача игроков "Шерифа" заслуживает уважения

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал домашнее поражение от "Шерифа" в Лиге Европы.

"Команды играли хорошо и заслуживали ничью. Мы любим футбол за непредсказуемость. Молдавская команда смогла выжать максимум. "Шериф" — очень хорошая мотивированная команда с быстрыми футболистами, они оказались свежее, чем у "Локомотива". Плюс самоотдача игроков "Шерифа" заслуживает уважения. Но главное — у "Локомотива" была усталость и потеря концентрации. Травма Гилерме — один из факторов поражения. Когда команда проигрывает, нельзя назвать только одну причину. Травма повлияла на уверенность защитников "Локомотива". У игроков не хватило концентрации, когда забивал Бадибанга, плюс футболисты оборонительной линии допустили ошибку", — цитирует Булыкина "Спорт День за Днем".
Теги: Булыкин Локомотив Шериф
Сегодня, 21:31
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