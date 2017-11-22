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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Новак: знаем, что у "Зенита" самый дорогой стадион в мире
Украинский защитник "Вардара" Евгений Новак поделился мнением от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с "Зенитом" и отметил, что команда мотивирована перед игрой на стадионе "Санкт– Петербург".
– Какие ожидания от матча?
– "Зенит" – очень мощная команда, которая стабильно играет в еврокубках. Конечно, они мастеровитее нас. Наш шанс в борьбе, нам удавалось ее показывать в квалификации, но в группе у нас не пошло. У нас был спад, который случается с каждой командой.
– Что знаете о "Зените"?
– Все их игроки очень сильные. Выделил бы Дзюбу и Кокорина. Знаем, что у них самый дорогой стадион в мире, мы мотивированы. Знаем, что в команде работает Тимощук.
"Спорт-Экспресс"
– Какие ожидания от матча?
– "Зенит" – очень мощная команда, которая стабильно играет в еврокубках. Конечно, они мастеровитее нас. Наш шанс в борьбе, нам удавалось ее показывать в квалификации, но в группе у нас не пошло. У нас был спад, который случается с каждой командой.
– Что знаете о "Зените"?
– Все их игроки очень сильные. Выделил бы Дзюбу и Кокорина. Знаем, что у них самый дорогой стадион в мире, мы мотивированы. Знаем, что в команде работает Тимощук.
"Спорт-Экспресс"
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