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Евгений Новак: знаем, что у "Зенита" самый дорогой стадион в мире

Украинский защитник "Вардара" Евгений Новак поделился мнением от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с "Зенитом" и отметил, что команда мотивирована перед игрой на стадионе "Санкт– Петербург".

– Какие ожидания от матча?

– "Зенит" – очень мощная команда, которая стабильно играет в еврокубках. Конечно, они мастеровитее нас. Наш шанс в борьбе, нам удавалось ее показывать в квалификации, но в группе у нас не пошло. У нас был спад, который случается с каждой командой.

– Что знаете о "Зените"?

– Все их игроки очень сильные. Выделил бы Дзюбу и Кокорина. Знаем, что у них самый дорогой стадион в мире, мы мотивированы. Знаем, что в команде работает Тимощук.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 20:24
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