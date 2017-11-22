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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренер "Вардара": мы должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле
Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски на предматчевой пресс- конференции перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что главная задача команды - выйти и показать хорошую игру.
- Какие ожидания от матча?
- "Зенит" - необычный соперник, очень хорошая команда, которая хорошо играет "Зенит" играет дома, но они нигде не проигрывают в Лиге Европы. Мы намерены выступить хорошо, готовы выйти на поле и показать свою игру. Впереди две игры и мы собираемся получить максимальное количество очков. Для того чтобы победить, нам нужна организация на поле. Необходимо организовать защиту и нападение. Мы хорошо играем, что уже показали в Европе. Надеемся на хорошую игру. Мы приехали сюда, чтобы получить опыт. Ничего не теряем, когда играем с командой, которая лучше нас. "Зенит"- это гигант, мы не можем с ним тягаться. Хотим получить опыт, и будем стараться.
-Травмирован основной голкипер "Зенита" Андрей Лунев, обращали на это внимание в процессе подготовки?
- Как я уже говорил, у "Зенита" не один хороший игрок на каждую позицию, а несколько. Одного голкипера можно заменить другими. Уверен, что тренер Манчини знает свою команду и может заменить травмированного игрока. Мы приехали сегодня получить опыт, главное организовать нашу игру, а не использовать чужие недостатки
- "Зенит" точно сыграет в весенней части турнира и у команды могут быть проблемы с мотивацией. Сможет ли ваша команда воспользоваться ими?
- Как я уже говорил, Манчини серьезный тренер и не позволит команде расслабляться. Считаю, мы не должны обманывать себя, а должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле.
"Спорт-Экспресс"
- Какие ожидания от матча?
- "Зенит" - необычный соперник, очень хорошая команда, которая хорошо играет "Зенит" играет дома, но они нигде не проигрывают в Лиге Европы. Мы намерены выступить хорошо, готовы выйти на поле и показать свою игру. Впереди две игры и мы собираемся получить максимальное количество очков. Для того чтобы победить, нам нужна организация на поле. Необходимо организовать защиту и нападение. Мы хорошо играем, что уже показали в Европе. Надеемся на хорошую игру. Мы приехали сюда, чтобы получить опыт. Ничего не теряем, когда играем с командой, которая лучше нас. "Зенит"- это гигант, мы не можем с ним тягаться. Хотим получить опыт, и будем стараться.
-Травмирован основной голкипер "Зенита" Андрей Лунев, обращали на это внимание в процессе подготовки?
- Как я уже говорил, у "Зенита" не один хороший игрок на каждую позицию, а несколько. Одного голкипера можно заменить другими. Уверен, что тренер Манчини знает свою команду и может заменить травмированного игрока. Мы приехали сегодня получить опыт, главное организовать нашу игру, а не использовать чужие недостатки
- "Зенит" точно сыграет в весенней части турнира и у команды могут быть проблемы с мотивацией. Сможет ли ваша команда воспользоваться ими?
- Как я уже говорил, Манчини серьезный тренер и не позволит команде расслабляться. Считаю, мы не должны обманывать себя, а должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле.
"Спорт-Экспресс"
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