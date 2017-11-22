Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тренер "Вардара": мы должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски на предматчевой пресс- конференции перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что главная задача команды - выйти и показать хорошую игру.

- Какие ожидания от матча?

- "Зенит" - необычный соперник, очень хорошая команда, которая хорошо играет "Зенит" играет дома, но они нигде не проигрывают в Лиге Европы. Мы намерены выступить хорошо, готовы выйти на поле и показать свою игру. Впереди две игры и мы собираемся получить максимальное количество очков. Для того чтобы победить, нам нужна организация на поле. Необходимо организовать защиту и нападение. Мы хорошо играем, что уже показали в Европе. Надеемся на хорошую игру. Мы приехали сюда, чтобы получить опыт. Ничего не теряем, когда играем с командой, которая лучше нас. "Зенит"- это гигант, мы не можем с ним тягаться. Хотим получить опыт, и будем стараться.

-Травмирован основной голкипер "Зенита" Андрей Лунев, обращали на это внимание в процессе подготовки?

- Как я уже говорил, у "Зенита" не один хороший игрок на каждую позицию, а несколько. Одного голкипера можно заменить другими. Уверен, что тренер Манчини знает свою команду и может заменить травмированного игрока. Мы приехали сегодня получить опыт, главное организовать нашу игру, а не использовать чужие недостатки

- "Зенит" точно сыграет в весенней части турнира и у команды могут быть проблемы с мотивацией. Сможет ли ваша команда воспользоваться ими?

- Как я уже говорил, Манчини серьезный тренер и не позволит команде расслабляться. Считаю, мы не должны обманывать себя, а должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:19
Напечатать
12
(3)
№13 Написал: irv Курск (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Всё, игроки Реала, Барселоны, МЮ выстроились в очередь в зенит. И готовы играть за пирожки!


--------------------
Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№12 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прав на все 100%!
Регистрация: 16.07.2016
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:01) #
  • -6
  •  (10)
online

Цитата: Работяга
Всех , кто болел за ЦСКА - с победой !


Никто за вас не болел. но во всяком случае вы не свиньи. Этих просто хочется просто разорвать. Ну а так, победили и хорошо


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:55) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Всех , кто болел за ЦСКА - с победой !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№9 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Каррера также перед понедельником скажет laughing
Регистрация: 22.08.2007
№8 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Amirovich
а где же свинота вся ? не уж то коней смотрят =)

у них горе сегодня-Игорь-то не пропустил laughing
Регистрация: 21.09.2017
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выпивал наверное солидно перед такими словами smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так комплимент, даже Слуцкий мерил меньшими категориями.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Продвинутый парень! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:44) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
он поросей троллит. они же сейчас на говно изойдутся


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 21:43) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
а где же свинота вся ? не уж то коней смотрят =)
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:39) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да, что там скромничать - на земле, сказал бы уж сразу- во Вселенной!
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: кандид (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (6)

smile
Регистрация: 29.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.