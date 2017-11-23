Леандро Паредес: "Зенит" хочет занять первое место в группе, это очень важно

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что у команды есть мотивация.– Да, главная цель выполнена, но хочется занять первое место. Для того чтобы опередить "Реал Сосьедад", необходимо набрать максимальное количество очков, поэтому мы постараемся показать свою лучшую игру в матче с "Вардаром".– Да, это очень важно. Принципиальная вещь.