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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Более 260 сотрудников Росгвардии будут следить за правопорядком на матче "Зенит" - "Вардар"
Более 260 сотрудников ОМОН Росгвардии и подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства обеспечат правопорядок при проведении матча Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"На матче ожидается присутствие до 45 тысяч болельщиков. Для обеспечения общественного порядка привлечено более 260 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, также будет задействовано 20 единиц автотехники. Кроме того, к охране правопорядка будут привлечены 250 военнослужащих национальной гвардии России.
"На матче ожидается присутствие до 45 тысяч болельщиков. Для обеспечения общественного порядка привлечено более 260 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, также будет задействовано 20 единиц автотехники. Кроме того, к охране правопорядка будут привлечены 250 военнослужащих национальной гвардии России.
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