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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Порядка 200 болельщиков "Копенгагена" поддержат команду в матче с "Локомотивом"
Около 200 болельщиков датского "Копенгагена" посетят матч выездной Лиги Европы против российского "Локомотива".
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Начало - в 21:00 мск.
"Всего будет около 200 болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе датского клуба.
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Начало - в 21:00 мск.
"Всего будет около 200 болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе датского клуба.
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