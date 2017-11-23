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Порядка 200 болельщиков "Копенгагена" поддержат команду в матче с "Локомотивом"

Около 200 болельщиков датского "Копенгагена" посетят матч выездной Лиги Европы против российского "Локомотива".

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Начало - в 21:00 мск.

"Всего будет около 200 болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе датского клуба.
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 18:12
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