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Седрик Бакамбю: для "Вильярреала" было очень важно выиграть группу Лиги Европы

Нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбю прокомментировал победу над "Астаной" (3:2) в Лиге Европы.

"Астана" — сильная команда, они очень хорошо сыграли сегодня против нас. Мы выиграли и теперь на первом месте в группе, для нас это очень важно. Также хочу поздравить с голом моего соотечественника и брата Джуниора Кабанангу. Он здорово сыграл сегодня против нас, он мой друг и я счастлив за него", — цитирует Бакамбю sports.kz.
Сегодня, 22:24
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