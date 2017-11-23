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Чедомир Яневски: Манчини - сильный тренер и у "Зенита" отличные игроки

Главный тренер македонского "Вардара" Чедомир Яневски после поражения от ''Зенита'' в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что в составе соперника играют качественные футболисты.

- Считаю, что обе команды провели матч хорошо. Мы должны были действовать организованно, старались делать минимум ошибок. Логично, что хозяева перед своими фанатами отлично играл в первые 15 минут. В Скопье он также забил в этот период времени, мы этого опасались. Не могу сказать, что было тяжело, но реакцией на пропущенные голы я не очень доволен. Заслуга нашего вратаря в том ,что мы до конца боролись за ничью. После нереализованного пенальти у нас появились силы однако не смогли забить. Думаю, вторую половину встречи сыграли лучше.

- Кто из игроков ''Зенита'' вам запомнился?

- Не могу выделить кого-то одного. Манчини - сильный тренер и в "Зените" отличные игроки.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Манчини
Вчера, 23:52
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:08) #
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Рад за Зинаиду. Этот клуб создан для группового турнира ЛЕ
Регистрация: 10.10.2013
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