Чедомир Яневски: Манчини - сильный тренер и у "Зенита" отличные игроки

Главный тренер македонского "Вардара" Чедомир Яневски после поражения от ''Зенита'' в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что в составе соперника играют качественные футболисты.- Считаю, что обе команды провели матч хорошо. Мы должны были действовать организованно, старались делать минимум ошибок. Логично, что хозяева перед своими фанатами отлично играл в первые 15 минут. В Скопье он также забил в этот период времени, мы этого опасались. Не могу сказать, что было тяжело, но реакцией на пропущенные голы я не очень доволен. Заслуга нашего вратаря в том ,что мы до конца боролись за ничью. После нереализованного пенальти у нас появились силы однако не смогли забить. Думаю, вторую половину встречи сыграли лучше.- Не могу выделить кого-то одного. Манчини - сильный тренер и в "Зените" отличные игроки.