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Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища

Председатель совета директоров Локомотива Анатолий Мещеряков после победы над датским "Копенгагеном" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы подчеркнул, что игра получилась трудной.

- Отсутствие Гильерме и Чорлуки сильно сказывается на команде?

- Так бывает, что футболист получает травму и выбывает на продолжительный срок. Мы должны быть к такому готовы. Тем и отличается сегодняшний"Локомотив". Мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища.

- Потенциальный невыход из группы угрожал бы позициям Семина?

- Мы можем формулировать любые задачи, чтобы команда к этому тянулась. Безрассудных решений наверняка приниматься не будет. В совете директоров умные люди,которые принимают обдуманные решения. Никогда не будет подобного: "Ой, проиграл один матч, все, давайте всех менять!" Это не относится к нынешнему составу совета директоров.

- Как оцениваете результат?

- Матч получился трудным, "Копенгаген" - сильный соперник однако наша команда справилась. Сначала было заметно, что результат немного давлел над игроками. Благодарен футболистам, что, несмотря на пропущенный гол, они смогли переломить ход матча. Спасибо и болельщикам, которые в такую не самую комфортную погоду приехали в достаточно большом количестве и тепло поддерживали команду.

- В Хабаровске будет еще холоднее, чем сегодня.

- Есть разговоры, что в понедельник и во вторник будет определенное потепление. Но в воскресенье играть молодежке в минус 20.. Пусть соответствующие властные футбольные структуры решают в конкретный момент времени.

Rusfootball.info
Теги: Мещеряков Локомотив Копенгаген
Сегодня, 00:12
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