Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1).Перуанец сделал дубль в этой встрече. Игрок претендует на награду лучшему футболисту недели.Голосование за лучшего игрока открыто на официальном сайте УЕФА.