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Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1).

Перуанец сделал дубль в этой встрече. Игрок претендует на награду лучшему футболисту недели.

Голосование за лучшего игрока открыто на официальном сайте УЕФА.
Сегодня, 05:16
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