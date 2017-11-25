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УЕФА открыл дела против "Партизана" и "Црвены Звезды"

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении "Партизана" и "Црвены Звезды" по итогам матчей 5-го тура группового турнира Лиги Европы, информирует официальный сайт организации.

"Партизан" по итогам домашнего матча с "Янг Бойз" (2:1) может быть наказан за: появление посторонних лиц на поле, использование пиротехники, расистское поведение, заблокированные лестницы на стадионе, поведение болельщиков.

"Црвена Звезда" по итогам встречи с БАТЭ (0:0) обвиняется в расистском поведении болельщиков. Белорусский клуб также может быть наказан за заблокированные лестницы стадиона и недостаточную организацию движения зрителей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Партизан Црвена Звезда
Сегодня, 02:20
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№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 02:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наказыватели хреновы. Пора бы уже это греб-е УЕФА наказать, да вот управы на них никак не найдётся!
Регистрация: 26.10.2016
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