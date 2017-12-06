Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба не полетел с "Зенитом" в Испанию по медицинским соображениям

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не полетел в Сан-Себастьян на матч с "Реалом Сосьедад" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы по медицинским соображениям, сообщает "Чемпионат.сом".

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в четырёх матчах группового этапа Лиги Европы и забил один гол.
Теги: Дзюба Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 19:05
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арбориста хоть пригласили?
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: zzzzz (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: кандид
Как же они без полена ? cold_sweat

Берегут, надо ж локомотив догонять.
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Медицина бывает разная...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (4)

Как же они без полена ? cold_sweat
Регистрация: 29.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.