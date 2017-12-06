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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Лунев участвует в тренировке "Зенита" перед матчем с "Реал Сосьедад"
"Зенит" в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" проводит тренировку на домашнем стадионе соперника – арене "Аноэта".
В занятии принимают участие все игроки, прилетевшие в Сан-Себастьян, в том числе и Андрей Лунев, сообщает "Спорт-Экспресс".
В занятии принимают участие все игроки, прилетевшие в Сан-Себастьян, в том числе и Андрей Лунев, сообщает "Спорт-Экспресс".
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