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Андрей Лунев участвует в тренировке "Зенита" перед матчем с "Реал Сосьедад"

"Зенит" в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" проводит тренировку на домашнем стадионе соперника – арене "Аноэта".

В занятии принимают участие все игроки, прилетевшие в Сан-Себастьян, в том числе и Андрей Лунев, сообщает "Спорт-Экспресс".
Теги: Лунев Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 22:01
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3
(0)
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:17) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
НАС-РАТЬ!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: miktar (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (4)

игрок сборной , мысленно - первый... sunglasses


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:04) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
отлично!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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